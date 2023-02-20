Дерев’яна лава та гострі «списи»: як виглядав екстремальний атракціон у парку Шевченка в Дніпрі у 1900 році (ФОТО)

Виявлятися, мешканці Дніпра ще більше 100 років тому дуже полюбляти екстремальний відпочинок. У мережі з’явились фотографії однієї з перших каруселей міста, що була встановлена у нинішньому парку Шевченко.

Своїм зовнішнім виглядом конструкція нагадувала нинішні різноманітні атракціони, де людину, що сидить у кабінці чи на кріслі майже перевертають дороги дригом.

Конструкція була зроблена з дерева. На каруселі за раз могло вміститись до чотирьох пар людей. Працював атракціон на принципом вагів. Одна кабінка опускалась донизу, друга підіймалась.

«Кабінка» була закріплена таким чином, що могла гойдатись у повітрі. Люди знаходились на висоті декілька метрів від землі і гойдались, сидячи на лавці. Для того часу це були відчуття які не можна було передати словами. Аби запустити атракціон працівник залазив на конструкцію і на початку розгойдував каруселі вручну. За кожним таким атракціоном були закріплені свої працівники. Відвідувачі атракціону могли відірватись від землі на відстань до 5-10 метрів, в залежності від конфігурації моделі.

Ззовні конструкція виглядала дуже незвично, бо лави кріпились до двох гострих «списів», і все це походило радше на конструкцію якоїсь зброї, а не на атракціон розваг.

Вперше такі установки з’явились у Америці, а звіди «переїхали» до Німеччини де стали шалено популярними і один з атракціонів дістався до Дніпра у 1900 році.

Такі атракціони були не дуже безпечними, бо кріплення на лавах були не надійні, людина могла випасти та травмуватись, тому любителям катання на каруселі потрібно було дуже міцно триматись. А ще існували обмеження: дуже худа або маленька людина, зокрема дитина, не мали права кататись на цій каруселі. Такі правила були введені після того, як в Америці на такому атракціоні катався 7 -річний хлопчик, він не втримався та випав зі свого місця, а згодом помер від отриманих травм.

фото: група «Ностальгія по Дніпру»

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