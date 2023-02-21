Гном-мрійник, прообраз Baby Born та «Попелюшка»: які іграшки раніше виробляли у Дніпрі (ФОТО)

1968 року в Дніпрі розпочався випуск пластмасових, м’яких, дерев’яних та металевих іграшок для дітей. Виробляли їх на місцевому заводі-комбінаті. Через кілька років у комбінаті вже два цехи працювали над виробництвом різних ляльок та зайчиків і до 1983 року випуск пластмасових іграшок досяг майже мільйона штук, це було більше 90 найменувань різної продукції. Ляльки з Дніпра продавали навіть у країнах Європи: Франції, Бельгії та інших.
Цікаво, що колір очей ляльок змінювався раз на квартал. Наприклад, три місяці випускали ляльок лише з карими очима, а наступні три – із блакитними. Така сама ситуація була і з одягом, і з кольором волосся ляльок.
На комбінаті були окремі цехи, де робили туфельки, очі, вії, перуки, одяг, збиралися частини «тіла» ляльки. Кожній ляльці давали своє ім’я. Наприклад, прообраз сучасної Baby Born – лялечку в «конвертику» з сосочкою та пляшкою звали «Женя».
Були ляльки «Світлана», з рудим волоссям, випускали блондинку «Ліну» та брюнетку «Зою».
Також була серія ляльок на честь мультяшних персонажів, наприклад, лялька «Червона шапочка», «Попелюшка».
Робили ляльок також вбраних у національні костюми – «Українка».
Окремо робили пластикові та гумові іграшки, на кшталт Карлсона та різних гномиків: «Мрійника», «Добрячка», «Великого».
Також виробляли дитячі новорічні маски, совочки, лійки та форми для гри в пісочниці.
М’яким іграшкам-звіряткам також давали імена.
Комбінат іграшок давно припинив своє існування, від нього у Дніпрі залишилася лише назва зупинки.
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Ирина
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