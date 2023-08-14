“Ви тут не одні живете”: блогерка із Дніпра “наїхала” на львів’ян та пояснила, що з ними не так (ВІДЕО)

Скандальна блогерка Анна Алхім "наїхала" на мешканців Львова та розповіла за що їх недолюблює.

Нещодавно блогерка оскандалилася своєю заявою про мешканців західних областей України, зокрема Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Закарпатської. Анна виклала у своєму Instagram тікток, у якому їх називали “заводом деб*ілів“. Після цього вона записала ще одне відео, де пояснила чому не любить мешканців Львова.

Алхім зазначила, що Львів їй нічого поганого не зробив, але львів’яни, за словами блогерки, чомусь думають, що Україна це і є тільки Львів та вимагають від приїжджих розмовляти українською.

Інших міст в Україні немає. Є Львів і він вирішує як кому говорити, що кому робити, які пісні слухати, і тільки вони можуть все вирішувати. І чомусь завжди, усі скандали за мову починаються у Львові. За житло у Львові, – каже Алхім.

Як приклад “невігластва” львів’ян Анна згадала жінку, яка погрожувала блогерці.

Чомусь коли зі Львова чи за західної України хтось приїжджає в Одесу чи Харків, там їх ніхто не щемить, не каже не говоріть українською, тощо. Чи б*ть не ходіть туда, не робіть то, заберіть своїх дітей… Ніхто їх не чіпає. Але чомусь з інших міст коли приїжджають у Львів чи інше місто з тієї карти, яку я виклала, все п*да, ви приїхали на нашу територію. Україна це все ми. Ви тут не одні живете. Краще збавте свої обороти, – емоційно висловилася блогерка.

Обережно, у відео є нецензурна лексика.

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