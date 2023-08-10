Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Завод деб*лів – “чому не державною”?”: блогерка із Дніпра оскандалилася заявою про жителів заходу України

“Завод деб*лів – “чому не державною”?”: блогерка із Дніпра оскандалилася заявою про жителів заходу України

Сьогодні 21:59
просмотров

Блогерка Анна Алхім вчергове втрапила в скандал через свої провокативні висловлювання.

Новости Днепра про

Анна виклала в своєму Instagram провокативне відео з TikTok. Там називали мешканців західних областей України – “Заводом деб*лів під назвою “Чому не державною?”. Цей допис обурив фоловерів блогерки, які закликали її не розпалювати ворожнечу та не дискримінувати людей за їхніми поглядами. 

Згодом блогерка записала відео у відповідь, де заявила, що хейт безпідставний, а у неї ніби-то є друзі з Ужгорода, які не ображаються на такі вислови. 

На скриншоті той самий TikTok.

Новости Днепра про

На відео пряма мова блогерки:

Нагадаємо, раніше Анну Алхім звинуватили у наводці ракет. Це сталося після того, як блогерка опублікувала сторис з адресою лікарень у Дніпрі, де перебувають військові. Наступного дня росіяни завдали ракетного удару по одному із медзакладів. 

Раніше вона потрапила у скандал через те, що любить послухати російську музику у себе в машині.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі в елітного спорткара на ходу відвалилося колесо (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 20:04
У Дніпрі в елітного спорткара на ходу відвалилося колесо (ФОТО)

У четвер, 10 серпня, на проспекті Гагаріна у автівки під…

Жіночі купе у потязі із Дніпра мають шалений попит: який маршрут найпопулярніший
Новини Дніпра
Сьогодні 19:25
Жіночі купе у потязі із Дніпра мають шалений попит: який маршрут найпопулярніший

Місяць тому Укрзалізниця запровадила жіночі купе. За словами представників компанії,…

У Дніпрі на Набережній Перемоги бачили людей зі зброєю та поліцію: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 18:39
У Дніпрі на Набережній Перемоги бачили людей зі зброєю та поліцію: що відомо

На Перемозі відбувалося щось дивне.

Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся
Новини Дніпра
Сьогодні 17:48
Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Наверх