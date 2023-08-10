“Завод деб*лів – “чому не державною”?”: блогерка із Дніпра оскандалилася заявою про жителів заходу України

Блогерка Анна Алхім вчергове втрапила в скандал через свої провокативні висловлювання.

Анна виклала в своєму Instagram провокативне відео з TikTok. Там називали мешканців західних областей України – “Заводом деб*лів під назвою “Чому не державною?”. Цей допис обурив фоловерів блогерки, які закликали її не розпалювати ворожнечу та не дискримінувати людей за їхніми поглядами.

Згодом блогерка записала відео у відповідь, де заявила, що хейт безпідставний, а у неї ніби-то є друзі з Ужгорода, які не ображаються на такі вислови.

На скриншоті той самий TikTok.

На відео пряма мова блогерки:

Нагадаємо, раніше Анну Алхім звинуватили у наводці ракет. Це сталося після того, як блогерка опублікувала сторис з адресою лікарень у Дніпрі, де перебувають військові. Наступного дня росіяни завдали ракетного удару по одному із медзакладів.

Раніше вона потрапила у скандал через те, що любить послухати російську музику у себе в машині.

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