“Завод деб*лів – “чому не державною”?”: блогерка із Дніпра оскандалилася заявою про жителів заходу України

Анна виклала в своєму Instagram провокативне відео з TikTok. Там називали мешканців західних областей України – “Заводом деб*лів під назвою “Чому не державною?”. Цей допис обурив фоловерів блогерки, які закликали її не розпалювати ворожнечу та не дискримінувати людей за їхніми поглядами.
Згодом блогерка записала відео у відповідь, де заявила, що хейт безпідставний, а у неї ніби-то є друзі з Ужгорода, які не ображаються на такі вислови.
На скриншоті той самий TikTok.
На відео пряма мова блогерки:
Нагадаємо, раніше Анну Алхім звинуватили у наводці ракет. Це сталося після того, як блогерка опублікувала сторис з адресою лікарень у Дніпрі, де перебувають військові. Наступного дня росіяни завдали ракетного удару по одному із медзакладів.
Раніше вона потрапила у скандал через те, що любить послухати російську музику у себе в машині.
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