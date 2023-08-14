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  • Блогер из Днепра «наехала» на львовян и объяснила, что с ними не так (ВИДЕО)

Блогер из Днепра «наехала» на львовян и объяснила, что с ними не так (ВИДЕО)

Сегодня 11:15
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Скандальная блогерша Анна Алхим "наехала" на жителей Львова и рассказала за что их недолюбливает.

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Недавно блогерша оскандалилась своим заявлением о жителях западных областей Украины, в частности Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской. Анна выложила в своем Instagram тикток, в котором их называли «заводом деб*илов«. После этого она записала еще одно видео, где объяснила, почему не любит жителей Львова.

Алхим отметила, что Львов ей ничего плохого не сделал, но львовяне, по словам блогерши, почему-то думают, что Украина это и есть только Львов и требуют от приезжих говорить по-украински.

Других городов в Украине нет. Есть Львов и он решает, как кому говорить, что кому делать, какие песни слушать, и только они могут все решать. И почему всегда, все скандалы за язык начинаются во Львове. За жилье во Львове, – говорит Алхим.

В качестве примера «невежества» львовян Анна вспомнила женщину, которая угрожала блогерке.

Почему когда из Львова или при западной Украине кто-то приезжает в Одессу или Харьков, там их никто не щемит, не говорит не говорите по-украински, и тому подобное. Не ходите туда, не делайте то, заберите своих детей… Никто их не трогает. Но почему-то из других городов, когда приезжают во Львов или другой город с той карты, которую я выложила, все п*да, вы приехали на нашу территорию. Украина – это все мы. Вы здесь не одни живете. Лучше сбавьте свои обороты, — эмоционально выразилась .

Осторожно, видео имеет нецензурную лексику.

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