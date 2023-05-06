Втратив пульс: у Дніпрі біля ТЦ Курчатовського знайшли непритомного чоловіка

У Дніпрі чоловік знепритомнів на вулиці.

Інцидент стався у суботу, 6 травня, поблизу торговельного центру Курчатовський, що на Ярмарковому узвозі, 20. Про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Відомо, що чоловіка знайшли перехожі, які викликали швидку та поліцію. Містянин лежав на землі та задихався. Медики приїхали та почали проводити серцево-легеневу реанімацію, бо в незнайомця пропав пульс. На щастя, його вдалося повернути до життя.

Після того, як в чоловіка з’явився пульс, до підключили до АІД та ушпиталили до лікарні. У якому він зараз стані – невідомо.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про курсанта, який врятував жінку, що знепритомніла біля торговельного центра на проспекті Гагаріна.

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