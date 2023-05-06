Потерял пульс: в Днепре возле ТЦ Курчатовский нашли мужчину без сознания

В Днепре мужчина потерял сознание на улице.

Инцидент произошел в субботу, 6 мая, неподалеку от торгового центра Курчатовский на Ярмарковом спуске, 20. Об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Известно, что мужчину нашли прохожие, которые вызвали скорую и полицию. Горожанин лежал на земле и задыхался. Медики приехали и начали проводить сердечно-легочную реанимацию, потому что у незнакомца пропал пульс. К счастью, его удалось вернуть к жизни.

После того, как у мужчины появился пульс, его подключили к АИД и госпитализировали в больницу. В каком он сейчас состоянии – неизвестно.

Напомним, недавно мы рассказывали о курсанте, спасшем женщину, которая потеряла сознание возле торгового центра на проспекте Гагарина.

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