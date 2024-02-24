Ворог завдав 11 ударів дронами-камікадзе та гатив з артилерії по Нікопольщині

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
11 ударів дронами-камікадзе. А ще – артобстріли. Увесь день агресор цілив по Нікопольщині. Бив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах, — заявив голова ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ударів було пошкоджено 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки та лінії електропередач.
Загиблих та поранених немає. Сьогодні ми повідомляли про те, що у Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку.
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