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  • Ворог завдав 11 ударів дронами-камікадзе та гатив з артилерії по Нікопольщині

Ворог завдав 11 ударів дронами-камікадзе та гатив з артилерії по Нікопольщині

Сьогодні 19:17
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Сьогодні ворог вчергове обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог завдав 11 ударів дронами-камікадзе та гатив з артилерії по Нікопольщині

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

11 ударів дронами-камікадзе. А ще – артобстріли. Увесь день агресор цілив по Нікопольщині. Бив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах, — заявив голова ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ударів було пошкоджено 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки та лінії електропередач.

Загиблих та поранених немає. Сьогодні ми повідомляли про те, що у Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку.

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Новости Днепра про Ворог завдав 11 ударів дронами-камікадзе та гатив з артилерії по НікопольщиніУкраїнська Новости Днепра про Ворог завдав 11 ударів дронами-камікадзе та гатив з артилерії по НікопольщиніРусский

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