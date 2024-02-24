У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

Сьогодні у Дніпрі рятувальники завершили рятувально-пошукові роботи на місці влучання в багатоповерхівку.

Про це повідомляє ДСНС України у соцмережах.

24 лютого о 08:00 рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в дев’ятиповерхівку, — сказано у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загинули 96-річний чоловік та 57-річна жінка.

Було травмовано семеро людей, з яких 2 доставили до лікарні.

Майже повністю зруйновано два останні поверхи будинку.

Сьогодні у місті оголошено день жалоби за загиблими.

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