У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

Про це повідомляє ДСНС України у соцмережах.
24 лютого о 08:00 рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в дев’ятиповерхівку, — сказано у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару загинули 96-річний чоловік та 57-річна жінка.
Було травмовано семеро людей, з яких 2 доставили до лікарні.
Майже повністю зруйновано два останні поверхи будинку.
Сьогодні у місті оголошено день жалоби за загиблими.
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