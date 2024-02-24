У Дніпрі в лікарні помер 10-річний хлопчик

У Дніпрі в лікарні померла 10-річна дитина.

Про це повідомляє видання “Інформатор” з посиланням на пресслужбу ГУНП у Дніпропетровській області.

До лікарні дитину привезла бабуся, хлопчик був у “важкому” стані.

За попередньою інформацією, у нього була гостра форма пневмонії. Лікарі майже годину боролися за життя дитини, але врятувати його не вдалось.

Поліція зафіксувала факт смерті та кваліфікувала її як природню.

Нещодавно ми писали про те, у Дніпрі в покинутій будівлі вбили чоловіка у військовій формі.

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