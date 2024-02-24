У Дніпрі водійка переплутала педалі і протаранила бар

У Дніпрі автоледі на швидкості влетіла до бару.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний“.

ДТП трапилася на вулиці Чернишевського 37, де у будівлю влетів джип Citroen.

За попередньою інформацією, жінка випадково натисла не ту педаль.

Замість гальм вона втисла “газ” та врізалася у бар “Тихий”. Обставини ДТП будуть з’ясовувати слідчі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: