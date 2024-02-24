У Дніпрі водійка переплутала педалі і протаранила бар

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний“.
ДТП трапилася на вулиці Чернишевського 37, де у будівлю влетів джип Citroen.
За попередньою інформацією, жінка випадково натисла не ту педаль.
Замість гальм вона втисла “газ” та врізалася у бар “Тихий”. Обставини ДТП будуть з’ясовувати слідчі.
Читайте також:
Автор:
21 лютого на Бахмутському напрямку загинув молодший сержант з Дніпропетровської області…
У місті Кривий Ріг викрили чоловіка, підозрюваного у крадіжках золотих…
У Дніпрі в лікарні померла 10-річна дитина.
У Дніпрі раніше судимий 39-річний неодноразово засуджений мешканець міста "замінував" гуртожиток.