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Ворог 18 разів протягом дня атакував Нікопольщину

Сьогодні 19:18
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог 18 разів протягом дня атакував Нікопольщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину 18 разів. Тричі – артилерією та півтора десятками ударних дронів різного типу. Вибухи лунали у районному центрі, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

Пошкоджені господарські споруди, багатоквартирний будинок та 7 приватних осель.

Постраждав інфраструктурний обʼєкт, магазин, автівки, лінії електропередач.

Бійці ПвК “Схід” пообіді збили безпілотник окупантів у Павлоградському районі. 

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойову частину від “шахеда”.

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