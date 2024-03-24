Ворог 18 разів протягом дня атакував Нікопольщину

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину 18 разів. Тричі – артилерією та півтора десятками ударних дронів різного типу. Вибухи лунали у районному центрі, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

Пошкоджені господарські споруди, багатоквартирний будинок та 7 приватних осель.

Постраждав інфраструктурний обʼєкт, магазин, автівки, лінії електропередач.

Бійці ПвК “Схід” пообіді збили безпілотник окупантів у Павлоградському районі.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойову частину від “шахеда”.

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