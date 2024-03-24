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Враг 18 раз в течение дня атаковал Никопольщину

Сегодня 19:18
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Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Враг 18 раз в течение дня атаковал Никопольщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня враг атаковал Никопольщину 18 раз. Трижды – артиллерией и полутора десятками ударных дронов разного типа. Взрывы раздавались в районном центре, Мировской, Марганецкой и Покровской общинах, — говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждены хозяйственные постройки, многоквартирный дом и 7 частных домов.

Пострадал инфраструктурный объект, магазин, автомобили, линии электропередач.

Бойцы ПВК «Восток» после обеда сбили беспилотник окупантов в Павлоградском районе.

Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровщине полицейские взрывотехнической службы обезвредили боевую часть от «шахеда».

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