Враг 18 раз в течение дня атаковал Никопольщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня враг атаковал Никопольщину 18 раз. Трижды – артиллерией и полутора десятками ударных дронов разного типа. Взрывы раздавались в районном центре, Мировской, Марганецкой и Покровской общинах, — говорится в сообщении главы ОВА.
Повреждены хозяйственные постройки, многоквартирный дом и 7 частных домов.
Пострадал инфраструктурный объект, магазин, автомобили, линии электропередач.
Бойцы ПВК «Восток» после обеда сбили беспилотник окупантов в Павлоградском районе.
Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровщине полицейские взрывотехнической службы обезвредили боевую часть от «шахеда».
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