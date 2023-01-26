Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Внаслідок сьогоднішнього масованого удару рф по Україні загинули 11 людей, – ДСНС

Внаслідок сьогоднішнього масованого удару рф по Україні загинули 11 людей, – ДСНС

Сьогодні 17:31
просмотров

Влучання ворога були зафіксовані в 11 регіонах.
Новости Днепра про Внаслідок сьогоднішнього масованого удару рф по Україні загинули 11 людей, – ДСНС

Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного із районів Київщини.

Внаслідок ракетних і дронових ударів, яких завдали російські окупанти по території України протягом четверга, 26 січня, загинули 11 людей. Ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.

Він також уточнив, що протягом доби були зафіксовані влучання військ рф у 11 областях нашої держави.

Сьогодні внаслідок терористичних атак рф, як дронами, так і ракетами, було в нас ураження в 11 областях. Всього виникло дві пожежі внаслідок цих уражень. Пошкоджено 35 будівель. Постраждали 11 осіб і, на жаль, загинули теж 11. Це інформація станом на 15:00, – заявив Хорунжий.

За його даними, росіяни пошкодили найбільше будівель, зокрема приватних і багатоповерхових житлових будинків, у Київській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що по Україні росіяни сьогодні запустили гіперзвукові “Кинджали”. 

Читайте також:

Новости Днепра про Внаслідок сьогоднішнього масованого удару рф по Україні загинули 11 людей, – ДСНСУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок сьогоднішнього масованого удару рф по Україні загинули 11 людей, – ДСНСРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Був на відстані 200 метрів від берега: у Дніпрі фахівці ДСНС врятували рибалку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:10
    Був на відстані 200 метрів від берега: у Дніпрі фахівці ДСНС врятували рибалку

    Сьогодні, 26 січня, у Дніпрі врятували рибалку.

    На Дніпропетровщині водій Volkswagen не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: чоловік загинув
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:46
    На Дніпропетровщині водій Volkswagen не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: чоловік загинув

    Сьогодні, 26 січня, на трасі М-30 "Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине" поблизу селища Петропавлівка…

    У парку Глоби в Дніпрі дві жінки викрали з озера живу качку (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:04
    У парку Глоби в Дніпрі дві жінки викрали з озера живу качку (ВІДЕО)

    Дніпряни стали свідками дивного викрадення.

    У Дніпрі посеред нічної атаки “шахедами” швидку викликали до фейкового пораненого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:26
    У Дніпрі посеред нічної атаки “шахедами” швидку викликали до фейкового пораненого

    Працівники швидкої в Дніпрі страждають від телефонних жартівників.

    Наверх