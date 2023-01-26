Внаслідок сьогоднішнього масованого удару рф по Україні загинули 11 людей, – ДСНС

Внаслідок ракетних і дронових ударів, яких завдали російські окупанти по території України протягом четверга, 26 січня, загинули 11 людей. Ще стільки ж отримали поранення.
Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.
Він також уточнив, що протягом доби були зафіксовані влучання військ рф у 11 областях нашої держави.
Сьогодні внаслідок терористичних атак рф, як дронами, так і ракетами, було в нас ураження в 11 областях. Всього виникло дві пожежі внаслідок цих уражень. Пошкоджено 35 будівель. Постраждали 11 осіб і, на жаль, загинули теж 11. Це інформація станом на 15:00, – заявив Хорунжий.
За його даними, росіяни пошкодили найбільше будівель, зокрема приватних і багатоповерхових житлових будинків, у Київській області.
Нагадаємо, раніше ми писали, що по Україні росіяни сьогодні запустили гіперзвукові “Кинджали”.
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