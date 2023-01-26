Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 12 постраждалих у лікарні – в якому вони стані - Днепр Инфо
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 12 постраждалих у лікарні – в якому вони стані
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Сегодня 15:00

14 січня у Дніпрі сталася жахлива трагедія.

Новости Днепра про Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 12 постраждалих у лікарні - в якому вони стані

Російська ракета Х-22 влучила у багатоповерхівку на житловому масиві Перемога.

Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. Сотні рятувальників, правоохоронців, військових та небайдужих містян розбирали завали. Із-під руїн будинку вдалося врятувати 39 чоловік.

На жаль, ця ракетна атака забрала життя 46 дніпрян, більше 80 отримали поранення.

У пресслужбі Дніпропетровської ОВА розповіли, що наразі стаціонарно лікуються 12 постраждалих (9 жінок, 2 чоловіки та 1 дитина). Стан усіх пацієнтів стабільний.

Бажаємо скорішого одужання усім постраждалим!

Висловлюємо щирі співчуття тим, хто втратили рідних та друзів внаслідок цієї страшної трагедії.

Не пробачимо! Помстимося!

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Новости Днепра про Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 12 постраждалих у лікарні - в якому вони станіУкраїнська Новости Днепра про Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 12 постраждалих у лікарні - в якому вони станіРусский

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