Російська ракета Х-22 влучила у багатоповерхівку на житловому масиві Перемога.
Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. Сотні рятувальників, правоохоронців, військових та небайдужих містян розбирали завали. Із-під руїн будинку вдалося врятувати 39 чоловік.
На жаль, ця ракетна атака забрала життя 46 дніпрян, більше 80 отримали поранення.
У пресслужбі Дніпропетровської ОВА розповіли, що наразі стаціонарно лікуються 12 постраждалих (9 жінок, 2 чоловіки та 1 дитина). Стан усіх пацієнтів стабільний.
Бажаємо скорішого одужання усім постраждалим!
Висловлюємо щирі співчуття тим, хто втратили рідних та друзів внаслідок цієї страшної трагедії.
Не пробачимо! Помстимося!
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