В результате сегодняшнего массированного удара рф по Украине погибли 11 человек, – ГСЧС

В результате ракетных и дроновых ударов, нанесенных российскими оккупантами по территории Украины в течение четверга, 26 января, погибли 11 человек. Еще столько же получили ранения.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона.
Он также уточнил, что за сутки были зафиксированы попадания войск рф в 11 областях нашего государства.
Сегодня в результате террористических атак рф, как дронами, так и ракетами, было у нас поражение в 11 областях. Всего возникло два пожара в результате этих поражений. Повреждены 35 зданий. Пострадали 11 человек и, к сожалению, погибли тоже 11. Это информация по состоянию на 15:00, – заявил Хорунжий.
По его данным, россияне повредили больше всего зданий, в том числе частных и многоэтажных жилых домов, в Киевской области.
Напомним, ранее мы писали, что по Украине россияне сегодня запустили гиперзвуковые «Кинжалы».
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