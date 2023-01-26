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У парку Глоби в Дніпрі дві жінки викрали з озера живу качку (ВІДЕО)

Сьогодні 16:04
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Дніпряни стали свідками дивного викрадення.

Новости Днепра про У парку Глоби в Дніпрі дві жінки викрали з озера живу качку (ВІДЕО)

26 січня в парку Глоби помітили двох жінок, які “вкрали” качку. Як розповіли очевидці, невідомі піймали птаха, який виліз з місцевого озера, а потім сховали в помаранчеву жилетку та забрали з собою

На відео, яке дніпряни опублікували в соцмережах видно, як викрадачки йдуть геть з парку. Одна з них одягнена в помаранчеву жилетку, в таку ж вони загорнули птаха.

Наразі подальша доля качки невідома. 

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Новости Днепра про У парку Глоби в Дніпрі дві жінки викрали з озера живу качку (ВІДЕО)Українська

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