У парку Глоби в Дніпрі дві жінки викрали з озера живу качку (ВІДЕО)

26 січня в парку Глоби помітили двох жінок, які “вкрали” качку. Як розповіли очевидці, невідомі піймали птаха, який виліз з місцевого озера, а потім сховали в помаранчеву жилетку та забрали з собою
На відео, яке дніпряни опублікували в соцмережах видно, як викрадачки йдуть геть з парку. Одна з них одягнена в помаранчеву жилетку, в таку ж вони загорнули птаха.
Наразі подальша доля качки невідома.
Читайте також:
Автор:
Працівники швидкої в Дніпрі страждають від телефонних жартівників.
У Дніпрі співробітники військкоматів продовжують вручати повістки в різних місцях,…
Дніпро змінюється щодня, не кажучи вже про те, які зміни…
У Дніпрі врятували бійця зі смертельним пораненням.