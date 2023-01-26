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По Україні росіяни сьогодні запустили гіперзвукові “Кинджали”

Сьогодні 13:24
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Стало відомо, якими ракетами сьогодні обстріляли Україну.

Новости Днепра про По Україні росіяни сьогодні запустили гіперзвукові

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

26 січня по Україні випустили 55 ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Цікаво, що серед переліку є гіперзвукові “Кинджали”. Цей тип ракет росіяни дуже бережуть та майже ніколи не використовують. На озброєння цей комплекс прийняли зовсім недавно, а самих “Кинджалів” мало.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

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Новости Днепра про По Україні росіяни сьогодні запустили гіперзвукові Українська

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