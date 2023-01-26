По Україні росіяни сьогодні запустили гіперзвукові “Кинджали”

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
26 січня по Україні випустили 55 ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Цікаво, що серед переліку є гіперзвукові “Кинджали”. Цей тип ракет росіяни дуже бережуть та майже ніколи не використовують. На озброєння цей комплекс прийняли зовсім недавно, а самих “Кинджалів” мало.
Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
Читайте також:
Автор:
Мережею розлетілося відео дівчинки із Дніпра, яка грала гімн України,…
14 січня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.
14 січня росіяни вдарили по будинку на Набережній Перемоги у…
14 січня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі.