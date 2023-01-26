Стікали кров’ю: поліцейські із Кам’янського на Херсонщині врятували поранених внаслідок обстрілу армією рф

Справжні Герої!

Нещодавно російські військові накрили масованим мінометним вогнем дорогу, яка сполучає місто Берислав з навколишніми селами. Під обстріл потрапив автомобіль «ВАЗ-2109» з цивільними, водій та пасажирка отримали тяжкі травми та стікали кров’ю.

На щастя, поруч вчасно опинилися поліцейські Віталій Кот та Антон Піцик, які у складі зведеного загону несуть службу на Херсонщині. Вони і врятували життя пораненим.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прибувши до постраждалих, правоохоронці швидко оцінили їхній стан та надали їм першу домедичну допомогу. У 39-річної жінки та 51-річного чоловіка були численні осколкові поранення. Поліцейські наклали джгути потерпілим та зупинили масивну кровотечу. Згодом приїхала швидка, яка доставила поранених у лікарню, де їм надається кваліфікована допомога.

Екіпажі поліції цілодобово несуть службу на деокупованих територіях і часто першими прибувають на місця обстрілів, де надають домедичну допомогу постраждалим саме у перші хвилини після трагедії, які є вирішальними у порятунку життя. Кожен працівник поліції знає, як діяти, коли людям потрібна допомога, – йдеться у повідомленні ГУ НП.

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