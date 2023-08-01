Від квартир нічого не залишилося: як виглядає зруйнований будинок у Кривому Розі зсередини (ФОТО)

Учора, 31 липня, росіяни вдарили ракетами "Іскандер" по будинку та навчальному закладу у Кривому Розі.

Ця жахлива атака вбила 6 людей, більше 80 отримали поранення.

У будинку, в який влучила російська ракета, в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий – від квартир нічого не залишилося.

Як виглядає зсередини зруйнована багатоповерхівка, показали у мережі.

Усе вперемішку – речі, техніка, стіни.

Колись тут жили люди.

Деякі квартири уцілили – але вони в жахливому стані:

Ніколи не пробачимо! Обов’язково помстимося!

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