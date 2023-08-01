Від квартир нічого не залишилося: як виглядає зруйнований будинок у Кривому Розі зсередини (ФОТО)

Ця жахлива атака вбила 6 людей, більше 80 отримали поранення.
У будинку, в який влучила російська ракета, в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий – від квартир нічого не залишилося.
Як виглядає зсередини зруйнована багатоповерхівка, показали у мережі.
Усе вперемішку – речі, техніка, стіни.
Колись тут жили люди.
Деякі квартири уцілили – але вони в жахливому стані:
Ніколи не пробачимо! Обов’язково помстимося!
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