От квартир ничего не осталось: как выглядит разрушенный дом в Кривом Роге изнутри (ФОТО)

Вчера, 31 июля, россияне ударили ракетами "Искандер" по дому и учебному заведению в Кривом Роге.

Эта ужасная атака убила 6 человек, более 80 получили ранения.

В доме, в который попала российская ракета, в одном подъезде разрушены этажи с четвертого по девятый – от квартир ничего не осталось.

Как выглядит изнутри разрушенная многоэтажка, показали в сети.

Все вперемешку – вещи, техника, стены.

Когда-то здесь жили люди.

Некоторые квартиры уцелели – но они в ужасном состоянии:

Никогда не простим! Обязательно отомстим!

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