От квартир ничего не осталось: как выглядит разрушенный дом в Кривом Роге изнутри (ФОТО)

Эта ужасная атака убила 6 человек, более 80 получили ранения.
В доме, в который попала российская ракета, в одном подъезде разрушены этажи с четвертого по девятый – от квартир ничего не осталось.
Как выглядит изнутри разрушенная многоэтажка, показали в сети.
Все вперемешку – вещи, техника, стены.
Когда-то здесь жили люди.
Некоторые квартиры уцелели – но они в ужасном состоянии:
Никогда не простим! Обязательно отомстим!
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