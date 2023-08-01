Кількість постраждалих внаслідок удару по Кривому Рогу знову зросла, 19 поранених у лікарнях: в якому вони стані

Учора, 31 липня, близько 9:00 росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетами.

Влучили у житловий будинок та навчальний заклад.

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальні роботи, зараз на місці прильотів працюють комунальники.

На жаль, ця ракетна атака забрала життя 6 людей, зокрема дитини. А загальна кількість постраждалих зросла до 81, серед них 7 дітей.

У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Сьогодні у Кривому Розі – день жалоби за жертвами вчорашнього ракетного удару.

Вічна пам’ять загиблим, співчуття рідним та близьким…

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