Кількість постраждалих внаслідок удару по Кривому Рогу знову зросла, 19 поранених у лікарнях: в якому вони стані

Влучили у житловий будинок та навчальний заклад.
Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальні роботи, зараз на місці прильотів працюють комунальники.
На жаль, ця ракетна атака забрала життя 6 людей, зокрема дитини. А загальна кількість постраждалих зросла до 81, серед них 7 дітей.
У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Сьогодні у Кривому Розі – день жалоби за жертвами вчорашнього ракетного удару.
Вічна пам’ять загиблим, співчуття рідним та близьким…
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