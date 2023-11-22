Вагітні дніпрянки можуть самостійно вибрати дату початку декретної відпустки: куди звертатися і скільки платитимуть

Раніше вагітні мешканки Дніпра та всієї України йшли у декрет на 30 тижні вагітності. При цьому, бажання самої жінки не враховувалося: хоче вона йти у відпустку чи ні. На початку 30 тижнів лікар просто видавав пацієнтці довідку про тимчасову непрацездатність. На підставі цієї довідки система автоматично формувався лікарняний і він відразу ж потрапляв до роботодавця. Але частина жінок у під час такого лікарняного все одно продовжували працювати і втрачати дні відпустки, які б могли провести доглядаючи за немовлям. Нещодавно в Україні набув чинності закон, який дозволяє вагітним жінкам самим обирати дату виходу в декретну відпустку, тим самим зберігши собі більше днів для догляду за дитиною.

Журналісти dnepr.info дізналися, як працюватимуть нові правила відходу в декрет для вагітних.

Скільки днів триває відпустка у зв’язку з вагітністю

Новий закон дозволяє жінкам йти у відпустку пізніше, ніж за 70 днів до пологів. Тобто – при хорошому самопочутті та відсутності медичних протипоказань вагітна жінка зможе працювати аж до пологів. Але при цьому загальна тривалість відпустки по догляду за дитиною не зміниться. Вона як і раніше, становить 126 днів. Вагітна може піти в декрет хоч за день до пологів та після пологів використовувати решту 125 днів відпустки. Відразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю, жінка може оформити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і таким чином на кілька тижнів продовжити можливість не ходити на роботу, а доглядати дитину.

Як визначається дата початку відпустки

Якщо вагітна жінка не висловлює бажання працювати до пологів і хоче піти у відпустку з 30 тижня вагітності – їй не потрібно нічого робити.

Якщо вона хоче піти в декрет пізніше – під час візиту до лікаря відразу після початку 30 тижня вагітності має визначити дату початку відпустки та написати заяву на ім’я лікаря, який веде її вагітність. Із зазначеної дати і буде сформовано аркуш непрацездатності.

Якщо пологи відбудуться до початку зазначеної у заяві дати, то відпустка у зв’язку з вагітністю автоматично розпочнеться з дати пологів.

Розмір декретних виплат

Підставою для початку виплат декретних коштів є лікарняний. Лікар відкриває його на початку відпустки у зв’язку з пологами. Якщо жінка йде в декрет із робочого місця, то вона отримуватиме 100% середньої заробітної плати за весь період декретної відпустки. Тобто упродовж 126 днів. Мінімальна сума у такому разі становить 213 грн на день.

Якщо жінка йде на лікарняний і при цьому офіційно не працює, то для неї розмір декретних виплат встановлено на рівні 25% місячного прожиткового мінімуму. 2023 року в Україні це 671 грн на місяць.

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