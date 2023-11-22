Вагітні дніпрянки можуть самостійно вибрати дату початку декретної відпустки: куди звертатися і скільки платитимуть

Журналісти dnepr.info дізналися, як працюватимуть нові правила відходу в декрет для вагітних.
Новий закон дозволяє жінкам йти у відпустку пізніше, ніж за 70 днів до пологів. Тобто – при хорошому самопочутті та відсутності медичних протипоказань вагітна жінка зможе працювати аж до пологів. Але при цьому загальна тривалість відпустки по догляду за дитиною не зміниться. Вона як і раніше, становить 126 днів. Вагітна може піти в декрет хоч за день до пологів та після пологів використовувати решту 125 днів відпустки. Відразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю, жінка може оформити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і таким чином на кілька тижнів продовжити можливість не ходити на роботу, а доглядати дитину.
Якщо вагітна жінка не висловлює бажання працювати до пологів і хоче піти у відпустку з 30 тижня вагітності – їй не потрібно нічого робити.
Якщо вона хоче піти в декрет пізніше – під час візиту до лікаря відразу після початку 30 тижня вагітності має визначити дату початку відпустки та написати заяву на ім’я лікаря, який веде її вагітність. Із зазначеної дати і буде сформовано аркуш непрацездатності.
Якщо пологи відбудуться до початку зазначеної у заяві дати, то відпустка у зв’язку з вагітністю автоматично розпочнеться з дати пологів.
Підставою для початку виплат декретних коштів є лікарняний. Лікар відкриває його на початку відпустки у зв’язку з пологами. Якщо жінка йде в декрет із робочого місця, то вона отримуватиме 100% середньої заробітної плати за весь період декретної відпустки. Тобто упродовж 126 днів. Мінімальна сума у такому разі становить 213 грн на день.
Якщо жінка йде на лікарняний і при цьому офіційно не працює, то для неї розмір декретних виплат встановлено на рівні 25% місячного прожиткового мінімуму. 2023 року в Україні це 671 грн на місяць.
Читайте також:
Автор:
У Самарській області так званої РФ пенсіонерка підпалила військкомат за…
У Нікополі та околицях знову немає води.
У Дніпрі нагадали про важливі заборони.
У центрі Дніпра можуть збудувати 40-метровий скляний торговельно-офісний центр