У Дніпрі шахраї в Telegram та WhatsApp пропонують заробити легкі гроші за лайки та коментарі

У Дніпрі шахраї освоюють новий вид діяльності – пропонують довірливим громадянам заробити на лайках та коментарях на майданчиках інтернет-магазинів та у відгуках Google. Потенційних жертв вони шукають за допомогою месенджерів Telegram та WhatsApp.

Як діють шахраї та як не стати їхньою жертвою – розбиралися журналісти dnepr.info.

І хоча шахраї користуються різними месенджерами – діють за тією самою схемою: заманюють потенційну жертву «легкими» грошима та можливість працювати не повний робочий день. Суть роботи, за яку платили б легкі гроші, полягала в тому, що різним магазинам, ресторанам, закладам, продавцям на інтернет-майданчиках потрібно ставити лайки або писати хвалебні коментарі. За один лайк обіцяли платити від 10 до 50 грн, а за лайк із коментарем – до 180 грн.

Пропонують роботу з іноземних номерів

Частина шахраїв пише мешканцям Дніпра з іноземних номерів, а частина – вже перейшла на номери від українських операторів.

«Все починається з питання про те, чи потрібна додаткова робота чи неповна зайнятість, потім обіцяють платити до 15 тис грн на місяць. І якщо ти погоджуєшся, просять назвати ім’я та вік та обіцяють, що з тобою зв’яжеться «куратор». І він справді дуже швидко тобі пише, ще раз проговорює, скільки ти можеш заробити за один лайк чи коментар, скільки за місяць, що треба робити», – розповідає мешканка Дніпра Тетяна Бордова. Їй шахраї писали двічі й у різні месенджери.

Вперше написали у WhatsApp, але повідомлення Тетяна проігнорувала, оскільки номер був не від українських операторів, а закордонних.

«Коли надійшла така пропозиція, я просто не стала відповідати. Але мені почали знову писати і вмовляти, мовляв, дуже легка робота, давайте спробуємо – я знову проігнорувала повідомлення і тільки тоді вони перестали мене турбувати в одному з месенджерів», – говорить Тетяна Бордова.

Пишуть з українських номерів та в Telegram

«Вдруге писали в Telegram, також пропонуючи залишати відгуки, але вже до товарів, а не до закладів. Коли я стала детально розпитувати як відбувається процес оплати: щотижня, щомісяця, щодня, то співрозмовниця почала виходити з себе (це було видно по тексту) і постійно запитувала: цікавить мене така робота чи ні. А на моє запитання про те, де вони взяли мій номер відповіла, що телефон їм надала «служба, де я зареєстрована», але я не була зареєстрована в жодній службі – це мене також здивувало, як і оплата – за один лайк обіцяли платити від 10 до 30 грн., а на місяць обіцяли, що я можу заробляти до 15 тис. грн. При цьому працювати потрібно не повний робочий день. Оплата, як для такої легкої роботи, була досить високою, і при цьому вони шукали людей – це була дивовижна пропозиція, дуже легкі гроші і тому все це здалося мені підозрілим», – розповідає Тетяна Бордова.

Суть шахрайства

Але ті, хто погоджуються на таку роботу, спочатку дійсно заробляють, хоча і не невелику суму – від 100 до 300 грн. Гроші їм переказують на картку. Після – додають до «робочої» групи, де видаються завдання вже складніше – викуповувати товари чи бронювати номери у дорогих готелях з оплатою. Чим більше працівник викупить товарів або забронює номерів – тим більший дохід отримає. Наприклад, просять викупити товар, який умовно коштує тисячу гривень, а заплатити за нього обіцяють 1,3 тис грн.

Чим довше із шахраями співпрацює жертва – тим їй доводиться викуповувати дорожчі товари. Але в один день раптово «роботодавець» зникає і блокує «співробітника» у месенджерах або просто не виходить на зв’язок.

Відмова шахраїв не бентежить

«Після того, як мені написали один раз у Telegram і я відмовилася, наступного дня мені з іншого номера, теж українського оператора, написали ще раз і також із пропозицією про роботу. Але заробити пропонували вже більше – за лайк із коментарем обіцяли платити 180 грн. На мій погляд, це нереально велика оплата за таку роботу. І при тому, що вони готові платити стільки грошей – вони шукають людей – це дуже було підозріло. Я одразу відмовилася. Але того, хто зі мною спілкувався, моя відмова не зупинила. Вони почали мене вмовляти, писати «будь ласка, нам дуже потрібна ваша допомога, погодьтеся з нами працювати». Звичайно, я не погодилася і відразу їх заблокувала», – розповідає Тетяна Бордова.

Як зрозуміти, що це шахраї

У поліції закликають шукачів роботи бути більш уважними під час пошуку роботи, не вкладати гроші в роботу в інтернеті та не платити за послуги з оформлення на роботу. Громадян просять бути уважними у пошуку роботи та не вестись на можливість заробити «легкі» гроші.

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