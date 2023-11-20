Як раніше виглядав універмаг на місці «Дитячого світу» у Дніпрі: скляні перила та металева вежа на даху (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав магазин, що знаходився у центрі Дніпра на місці колишнього «Дитячого світу»
1927 року на місці нинішнього ТЦ «Пасаж» у Дніпрі було відкрито універмаг «Пайторг». Величезна будівля на три поверхи була зведена у стилі конструктивізму, а його дах прикрашала незвичайна піраміда з металу. На той час магазин виглядав дуже незвично – поряд розташовувалися лише невеликі кам’яні крамниці торговців Старогостинного ряду та триповерховий «особняк» із величезними вікнами та склом на даху вигідно виділявся на їхньому фоні. Це був перший такий універмаг у місті.
Але вже у середині 1930-х років було ухвалено рішення кількість універмагів у місті збільшити і поруч із «Пайторгом» збудували «Дитячий світ».
Під час Другої світової війни «Пайторг» був зруйнований. Його вирішили не відновлювати.
На місці «Пайторгу» деякий час працював ресторан, а згодом, при реконструкції «Дитячого світу» територія, де раніше знаходився перший універмаг Дніпра, «допомогла» зробити дитячий магазин ще більшим.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», Н. Бусигіна, А. Костюк, Д. Поздняков, В. Рязанов, Ю.Закревська
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