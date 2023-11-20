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  • Як раніше виглядав універмаг на місці «Дитячого світу» у Дніпрі: скляні перила та металева вежа на даху (ФОТО)

Як раніше виглядав універмаг на місці «Дитячого світу» у Дніпрі: скляні перила та металева вежа на даху (ФОТО)

Сьогодні 14:49
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Центральний проспект Дніпра практично від самого заснування міста був місцем, де знаходилися торгові ряди та магазини. Жвава торгівля йде і нині, змінюється лише зовнішній вигляд магазинів. Наприклад, на місці «Пасажу» майже 100 років тому була триповерхова будівля з незвичайною вежею на даху та скляними перилами.

Новости Днепра про Як раніше виглядав універмаг на місці «Дитячого світу» у Дніпрі: скляні перила та металева вежа на даху (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав магазин, що знаходився у центрі Дніпра на місці колишнього «Дитячого світу»

1927 року на місці нинішнього ТЦ «Пасаж» у Дніпрі було відкрито універмаг «Пайторг». Величезна будівля на три поверхи була зведена у стилі конструктивізму, а його дах прикрашала незвичайна піраміда з металу. На той час магазин виглядав дуже незвично – поряд розташовувалися лише невеликі кам’яні крамниці торговців Старогостинного ряду та триповерховий «особняк» із величезними вікнами та склом на даху вигідно виділявся на їхньому фоні. Це був перший такий універмаг у місті.

Новости Днепра про Як раніше виглядав універмаг на місці «Дитячого світу» у Дніпрі: скляні перила та металева вежа на даху (ФОТО)

Але вже у середині 1930-х років було ухвалено рішення кількість універмагів у місті збільшити і поруч із «Пайторгом» збудували «Дитячий світ».

Новости Днепра про Як раніше виглядав універмаг на місці «Дитячого світу» у Дніпрі: скляні перила та металева вежа на даху (ФОТО)

Під час Другої світової війни «Пайторг» був зруйнований. Його вирішили не відновлювати.

Новости Днепра про Як раніше виглядав універмаг на місці «Дитячого світу» у Дніпрі: скляні перила та металева вежа на даху (ФОТО)

На місці «Пайторгу» деякий час працював ресторан, а згодом, при реконструкції «Дитячого світу» територія, де раніше знаходився перший універмаг Дніпра, «допомогла» зробити дитячий магазин ще більшим.

Новости Днепра про Як раніше виглядав універмаг на місці «Дитячого світу» у Дніпрі: скляні перила та металева вежа на даху (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», Н. Бусигіна, А. Костюк, Д. Поздняков, В. Рязанов, Ю.Закревська

 

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