Як мешканцю Дніпра оформити допомогу з безробіття через «Дію»: інструкція

Оформити допомогу з безробіття в Дніпрі можна як очно – прийшовши до центру зайнятості, так і онлайн – за допомогою порталу або додатку «Дія».

Журналісти dnepr.info дізналися, що потрібно у кожному окремому випадку

Через додаток або портал

Через додаток або портал «Дія» можна подати заяву на отримання статусу безробітного, поновити її або подати заяву про призначення допомоги по безробіттю. Головне, що потрібно мати для цього – електронний підпис. З його допомогою можна авторизуватись на порталі.

Далі в «Дії» потрібно знайти послугу «Допомога з безробіття» та заповнити анкету із заявою. Після цього – вибрати найближчий центр зайнятості на карті. Тут діє принцип екстериторіальності, коли потрібно шукати центр за місцем проживання. Підійде будь-який. Потім слід вказати номер IBAN для отримання грошей і додати документи, які будуть потрібні (це стосується порталу) після – підписати та надіслати заявку на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги.

Пізніше на пошту має надійти лист від Державного центру зайнятості із рішенням про призначення виплат. Відстежити статус заяви можна в особистому кабінеті або в додатку.

У центрі зайнятості

Для того, щоб оформити допомогу по безробіттю у центрі зайнятості, потрібно прийти до найближчої установи і від руки написати заяву про оформлення послуги. До заяви слід додати довідку про середню зарплату з останнього місця роботи. При собі слід мати оригінал трудової книжки, паспорт. Якщо є – це й військовий квиток та копію договору про державно-соціальне страхування.

Хто може отримати допомогу з безробіття

У 2023 році допомогу з безробіття можуть отримати ті, чий страховий стаж протягом 12 попередніх місяців становитиме не менше 7 місяців. Також, залежно від страхового стажу, визначається і термін допомоги. Якщо стажу всього 3 роки – то допомагатимуть протягом 180 днів. Якщо до 6 років – то допомогу надаватимуть протягом 210 календарних днів.

Страховий стаж налічує від 6 до 12 років – допомога буде 240 днів. Тим, хто пропрацював понад 30 років – виплати нараховуватимуться протягом 360 днів. Це максимальний час, коли держава допомагає безробітному.

Який розмір допомоги

Максимальний розмір виплат у зв’язку з безробіттям під час дії військового стану не перевищує 6,7 тис грн. Першу половину терміну той, хто звернувся до центру зайнятості, отримує 100% виплат, другу половину – 50% виплат.

Розмір допомоги у зв’язку з безробіттям визначатимуть у відсотках до середньої зарплати залежно від страхового стажу.

Так, якщо термін страхового стажу становить 3 роки (це мінімум), то платитимуть 50%, тим, хто працював до 6 років – виплачуватимуть 55%, тим, хто пропрацював до 12 років – 60%. Якщо страховий стаж від 12 до 18 років – то платити буту 65%. Максимум складає 80%. Щоб їх отримати, потрібно пропрацювати понад 30 років.

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