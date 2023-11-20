Як у Дніпрі подати заяву на отримання пенсії 2023-2024: варіанти онлайн та офлайн

Подати документи для оформлення пенсійних виплат у Дніпрі можна двома способами – прийти особисто до сервісного центру ПФУ, через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України.

Журналісти dnepr.info розібралися, які документи потрібні, якщо майбутній пенсіонер хоче прийти особисто в сервісний центр ПФУ або хоче подати документи онлайн.

Особистий візит до ПФУ

Прийшовши до сервісного центру Пенсійного фонду для оформлення виплат, необхідно при собі мати паспорт, довідку про місце реєстрації, ідентифікаційний номер. Для переселенців потрібні документи, які б підтверджували їхній статус – тобто довідку переселенця. Також бажано мати на руках довідку про зарплату за останні 60 місяців.

Дві кольорові фотокартки розміром 4Х6 – вони потрібні для оформлення пенсійного посвідчення. Але за потреби фото можна зробити в самому сервісному центрі.

Також, якщо майбутній пенсіонер має документи, що підтверджують його особливий статус – це може бути посвідчення чорнобильця, військовослужбовця, особи з інвалідністю – їх теж необхідно прихопити з собою в сервісний центр. Якщо є можливість, зробіть копії цих документів заздалегідь.

Потрібні і реквізити відкритого пенсійного чи соціального рахунку в банку.

Під час візиту до сервісного центру ПФУ потрібно буде написати заяву на отримання пенсії – бланк можна буде отримати на місці.

Що потрібно для оформлення пенсії онлайн

Щоб скористатися порталом ПФУ та подати заяву на оформлення пенсії через особистий кабінет, необхідно мати електронний підпис. Активувати його можна у додатку «Дія» – це розділ «Дія. Підпис», а також знадобиться низка скан-копій документів.

Заяву на отримання пенсії можна знайти у власному кабінеті. Після заповнення документа слід прикріпити скан-копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, військового квитка та диплома про навчання, довідки про зарплату за останні 60 місяців, фотографії для пенсійного посвідчення.

Документи не повинні важити більше 1 МБ, всіх їх потрібно завантажити одним файлом.

Після заповнення заяви та прикріплення документів до неї, все це необхідно «скріпити» електронним підписом КЕП або «Дія. Підпис» та після цього надіслати документ на обробку.

Як отримати пенсію через «Дію»

Також, не виходячи з дому, оформити пенсію можна на порталі «Дія». Для цього потрібно вибрати послугу «Призначення пенсії», також заповнити заяву та підтвердити її електронним підписом.

Як отримати пенсійне посвідчення

Ті, хто подавав заяву в сервісному центрі ПФУ, через деякий час можуть там же забрати пенсійне посвідчення. Ті, хто подавав документи онлайн, повинні будуть приїхати до підрозділу ПФУ за місцем обліку і забрати документ там. При цьому при собі необхідно мати паспорт та ІПН-код.

Також пенсіонери у Дніпрі можуть отримати електронне пенсійне посвідчення. Його видають у банку, який пенсіонер вказав на заяву на отримання виплат. Електронне пенсійне зовні виглядає як звичайна пластикова карта, але, на відміну від звичайного, є функція платіжної картки та електронний підпис пенсіонера.

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