В Україні скоротять виплати для переселенців: Верещук пояснила, кому їх точно залишать

Внутрішньопереміщеним особам скоротять виплати.

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила в четвер в ефірі національного телемарафону.

Верещук каже, що треба оптимізувати виплати й це нібито вимога іноземних партнерів. Дохідна частина українського бюджету зменшилася, тому в уряді думають над тим, як зменшити видатки.

Міністерка зауважила, що за міжнародними лекалами достатньо двох років для того, щоб адаптуватися, тому тих ВПО, які отримують виплати два роки та не входять до переліку вразливих верст населення, можуть позбавити грошової допомоги.

Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися, – сказала віцепрем’єрка.

У 2023 році на виплати переселенцям спрямували 73 мільярди гривень. У 2024 цю суму хочуть знизити на майже 20 мільярдів та повернути до показників 2022 року, витративши на грошову допомогу для ВПО 57 мільярдів.

Позбавити виплат можуть тих людей, хто вже адаптувався на новому місці, має житло та високий дохід.

Підходи мають бути більш справедливі, – уточнила міністр.

Отримувати виплати від держави продовжать лише вразливі категорії ВПО:

пенсіонери,

люди з інвалідністю,

жінки,

жінки з дітьми,

громадяни, які живуть на прифронтових територіях.

Наразі в Україні близько 4,9 млн осіб вважають ВПО. 2,5 мільйона із них щомісяця отримують виплати. Кількість ВПО постійно змінюється у зв’язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок (тоді вони втрачають статус ВПО), однак, є і приріст їхньої кількості у зв’язку з евакуацією людей із прифронтових районів.

Нагадаємо, омбудсмен розповів, чи буде в Україні мобілізація людей із інвалідністю.

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