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  • В Украине сократят выплаты для переселенцев: Верещук объяснила, кому их точно оставят

В Украине сократят выплаты для переселенцев: Верещук объяснила, кому их точно оставят

Сегодня 10:40
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Внутриперемещенным лицам сократят выплаты.

Новости Днепра про В Украине сократят выплаты для переселенцев: Верещук объяснила, кому их точно оставят

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила в четверг в эфире национального телемарафона.

Верещук говорит, что нужно оптимизировать выплаты, и это якобы требование иностранных партнеров. Доходная часть украинского бюджета уменьшилась, поэтому в правительстве думают о том, как уменьшить расходы.

Министр отметила, что по международным лекалам достаточно двух лет для того, чтобы адаптироваться, поэтому тех ВПЛ, которые получают выплаты два года и не входят в перечень уязвимых верст населения, могут лишить денежной помощи.

Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры выдвигают требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться, — сказала вице-премьер.

В 2023 году на выплаты переселенцам направили 73 миллиарда гривен. В 2024 эту сумму хотят снизить почти на 20 миллиардов и вернуть к показателям 2022 года, потратив на денежную помощь для ВПЛ 57 миллиардов.

Лишить выплат могут те, кто уже адаптировался на новом месте, имеет жилье и высокий доход.

Подходы должны быть справедливее, — уточнила министр.

Получать выплаты от государства продолжат лишь уязвимые категории ВПЛ:

  • пенсионеры,
  • люди с инвалидностью,
  • женщины,
  • женщины с детьми,
  • граждане, проживающие на прифронтовых территориях.

Сейчас в Украине около 4,9 млн человек считаются ВПЛ. 2,5 миллиона из них ежемесячно получают выплаты. Количество ВПЛ постоянно меняется в связи с миграцией людей за границу или возвращением их в свои дома (тогда они теряют статус ВПЛ), однако, есть и прирост их количества в связи с эвакуацией людей из прифронтовых районов.

Напомним, омбудсмен рассказал, будет ли в Украине мобилизация людей с инвалидностью.

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Новости Днепра про В Украине сократят выплаты для переселенцев: Верещук объяснила, кому их точно оставятУкраїнська Новости Днепра про В Украине сократят выплаты для переселенцев: Верещук объяснила, кому их точно оставятРусский

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