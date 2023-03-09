На початку року мешканці Нікопольського району забили на сполох через ситуацію на Каховському водосховищі. Тоді водойма почала стрімко міліти.
За словами експертів, водосховище міліло зі швидкістю 2 см на добу. Значне зниження рівня води почалося в листопаді минулого року, після того як окупаційні війська підірвали дорогу над дамбою, а потім спеціально відкрили шлюзи Каховської ГЕС. З тих під вода безконтрольно лилася вниз за течією.
Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще могло використовуватись у мирний час. Після нашої перемоги, – зазначив він.
Читайте також:
Відомий дніпровський блогер Кирило Макашов, який прославився короткими та дотепними…
У сім'ї рятувальників Дніпропетровщини чергова трагічна втрата.
Після нічної ракетної атаки кожен гучний звук сприймається зі страхом.
Росіяни цієї ночі завдали масованого ракетного удару по Україні.