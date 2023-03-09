В ОВА розповіли, що зараз з Каховським водосховищем, яке різко обміліло після пошкодження дамби - Днепр Инфо
В ОВА розповіли, що зараз з Каховським водосховищем, яке різко обміліло після пошкодження дамби
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Сегодня 14:28

Ситуація на Каховському водосховищі трохи стабілізувалася.

Новости Днепра про В ОВА розповіли, що зараз з Каховським водосховищем, яке різко обміліло після пошкодження дамби

На початку року мешканці Нікопольського району забили на сполох через ситуацію на Каховському водосховищі. Тоді водойма почала стрімко міліти. 

За словами експертів, водосховище міліло зі швидкістю 2 см на добу. Значне зниження рівня води почалося в листопаді минулого року, після того як окупаційні війська підірвали дорогу над дамбою, а потім спеціально відкрили шлюзи Каховської ГЕС. З тих під вода безконтрольно лилася вниз за течією. 

Голова Дніпропетровської ОВА розповів, яка зараз ситуація з Каховським водосховищем. За його словами, дамба Каховської ГЕС пошкоджена ворогом. Титанічними зусиллями вдалося підвищити й утримати рівень води у Каховському морі. 
Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще могло використовуватись у мирний час. Після нашої перемоги, – зазначив він.
 
Зазначимо, що Каховське водосховище важливе для мешканців Криворізького та Нікопольського районів, адже звідти ведеться водозабір. Крім цього, воно необхідне для Запорізької АЕС, адже воду для охолодження реакторів беруть саме звідти. 

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Новости Днепра про В ОВА розповіли, що зараз з Каховським водосховищем, яке різко обміліло після пошкодження дамбиУкраїнська Новости Днепра про В ОВА розповіли, що зараз з Каховським водосховищем, яке різко обміліло після пошкодження дамбиРусский

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