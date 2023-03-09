В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбы

В начале года жители Никопольского района забили тревогу из-за ситуации на Каховском водохранилище. Тогда водоем начал стремительно мелеть.
По словам экспертов, водохранилище мелело со скоростью 2 см в сутки. Значительное снижение уровня воды началось в ноябре прошлого года, после того, как оккупационные войска взорвали дорогу над дамбой, а затем специально открыли шлюзы Каховской ГЭС. С тех под вода бесконтрольно лилась вниз по течению.
Глава Днепропетровской ОВА рассказал, какая сейчас ситуация с Каховским водохранилищем. По его словам, дамба Каховской ГЭС была повреждена врагом. Титаническими усилиями удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море.
Совместно нашли технические решения. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии. А еще могло использоваться в мирное время. После нашей победы, – отметил он.
Отметим, что Каховское водохранилище важно для жителей Криворожского и Никопольского районов, ведь ведется оттуда водозабор. Кроме этого, оно необходимо для Запорожской АЭС, ведь воду для охлаждения реакторов берут именно оттуда.
Читайте также:
Автор:
9 марта 1814 года в маленьком селе Моринцы ныне Черкасской…
В семье спасателей Днепропетровщины очередная трагическая потеря.
После ночной ракетной атаки каждый громкий звук воспринимается со страхом.
Россияне этой ночью нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Сегодня исполняется 209 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Во многих городах мира установлены памятники в честь украинского поэта и живописца. В этот день многие несут к ним цветы, чтобы почтить память Кобзаря.
9 марта 1814 года в маленьком селе Моринцы ныне Черкасской области родился мальчик, которому было назначено судьбой стать Пророком для украинцев, пробудить нас от национальной спячки и прославить украинскую литературу.
В Днепре после ночных взрывов потерялся пес.
Жизнь побеждает!
В семье спасателей Днепропетровщины очередная трагическая потеря.
В одном из дворов многоэтажного дома на улице Строителей в Днепре стоят необычные скульптуры из камня.
В Днепре выясняют последствие ночного ракетного удара.
В Днепре появился новый памятник архитектуры.
Нужна ваша помощь!
В Днепре поймали воров горючего.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!