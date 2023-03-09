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  • В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбы

В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбы

Сегодня 14:28
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Ситуация на Каховском водохранилище несколько стабилизировалась.

Новости Днепра про В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбы

В начале года жители Никопольского района забили тревогу из-за ситуации на Каховском водохранилище. Тогда водоем начал стремительно мелеть.

По словам экспертов, водохранилище мелело со скоростью 2 см в сутки. Значительное снижение уровня воды началось в ноябре прошлого года, после того, как оккупационные войска взорвали дорогу над дамбой, а затем специально открыли шлюзы Каховской ГЭС. С тех под вода бесконтрольно лилась вниз по течению.

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, какая сейчас ситуация с Каховским водохранилищем. По его словам, дамба Каховской ГЭС была повреждена врагом. Титаническими усилиями удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море.

Совместно нашли технические решения. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии. А еще могло использоваться в мирное время. После нашей победы, – отметил он.

Отметим, что Каховское водохранилище важно для жителей Криворожского и Никопольского районов, ведь ведется оттуда водозабор. Кроме этого, оно необходимо для Запорожской АЭС, ведь воду для охлаждения реакторов берут именно оттуда.

 

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Новости Днепра про В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбыУкраїнська Новости Днепра про В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбыРусский

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