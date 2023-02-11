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  • Міліє зі швидкістю 2 см на добу: ЗМІ опублікували супутникові фото Каховського водосховища

Міліє зі швидкістю 2 см на добу: ЗМІ опублікували супутникові фото Каховського водосховища

Сьогодні 14:00
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Росіяни хочуть створити екологічну катастрофу на окупованій частині півдня України.

Новости Днепра про Міліє зі швидкістю 2 см на добу: ЗМІ опублікували супутникові фото Каховського водосховища

Про проблему обміління Каховського водосховища, з якого беруть воду мешканці двох районів Дніпропетровщини, говорять вже декілька тижнів. Рівень води за останній час знизився на декілька метрів. Причина – російська армія спеціально спускає звідти воду, щоб осушити його. 

Такі висновки зробило американське видання NPR, яке опублікувало супутникові знімки Каховського водосховища. 

Зазначається, що значне обміління водосховища почалося в листопаді минулого року, після того як окупаційні війська підірвали дорогу над дамбою, а потім спеціально відкрили шлюзи Каховської ГЕС. З тих під вода безконтрольно ллється вниз за течією. 

Результат був приголомшливим. Дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми приблизно на два метри нижче його звичайної висоти. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень, – пише NPR.

У якості доказів, видання опублікувало супутникові знімки. 

Новости Днепра про Міліє зі швидкістю 2 см на добу: ЗМІ опублікували супутникові фото Каховського водосховища

Видання припускає, що російська армія відкрила шлюзи, щоб начебто сповільнити рух ЗСУ. 

Таке різке зниження води може призвести до проблем з сільським господарством на лівобережній частині Херсонщини та проблемам з питною водою в окупованих Бердянську, Енергодарі, Мелітополі. 

Видання, спираючись на думки експертів, дійшло висновку, що мета військових РФ – “випалена земля” на тій території, яку вони публічно оголосили своєю. Крім цього, це створює загрозу для ЗАЕС, адже воду для охолодження реакторів беруть саме звідти. 

Обміління Каховського водосховища створює проблеми і для мешканців Дніпропетровщини та сусіднього Запоріжжя. За даними Запорізької ОВА, Каховське водосховище міліє зі швидкістю 2 см на добу. Унаслідок цього, Кривий Ріг та Криворізький район, частина Нікопольщини і Херсонщина можуть залишитися без централізованого водопостачання. 

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Новости Днепра про Міліє зі швидкістю 2 см на добу: ЗМІ опублікували супутникові фото Каховського водосховищаУкраїнська Новости Днепра про Міліє зі швидкістю 2 см на добу: ЗМІ опублікували супутникові фото Каховського водосховищаРусский

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