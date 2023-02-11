Міліє зі швидкістю 2 см на добу: ЗМІ опублікували супутникові фото Каховського водосховища

Росіяни хочуть створити екологічну катастрофу на окупованій частині півдня України.

Про проблему обміління Каховського водосховища, з якого беруть воду мешканці двох районів Дніпропетровщини, говорять вже декілька тижнів. Рівень води за останній час знизився на декілька метрів. Причина – російська армія спеціально спускає звідти воду, щоб осушити його.

Такі висновки зробило американське видання NPR, яке опублікувало супутникові знімки Каховського водосховища.

Зазначається, що значне обміління водосховища почалося в листопаді минулого року, після того як окупаційні війська підірвали дорогу над дамбою, а потім спеціально відкрили шлюзи Каховської ГЕС. З тих під вода безконтрольно ллється вниз за течією.

Результат був приголомшливим. Дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми приблизно на два метри нижче його звичайної висоти. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень, – пише NPR.

У якості доказів, видання опублікувало супутникові знімки.

Видання припускає, що російська армія відкрила шлюзи, щоб начебто сповільнити рух ЗСУ.

Таке різке зниження води може призвести до проблем з сільським господарством на лівобережній частині Херсонщини та проблемам з питною водою в окупованих Бердянську, Енергодарі, Мелітополі.

Видання, спираючись на думки експертів, дійшло висновку, що мета військових РФ – “випалена земля” на тій території, яку вони публічно оголосили своєю. Крім цього, це створює загрозу для ЗАЕС, адже воду для охолодження реакторів беруть саме звідти.

Обміління Каховського водосховища створює проблеми і для мешканців Дніпропетровщини та сусіднього Запоріжжя. За даними Запорізької ОВА, Каховське водосховище міліє зі швидкістю 2 см на добу. Унаслідок цього, Кривий Ріг та Криворізький район, частина Нікопольщини і Херсонщина можуть залишитися без централізованого водопостачання.

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