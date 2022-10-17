Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети

Уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети

Сьогодні 10:31
просмотров

Сьогодні вночі знову не вмовкали тривоги по всій Україні.

Новости Днепра про Уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети

Так, з 03.30 до 07.00 захисники із Повітряного командування “Південь” збили 15 дронів: шість над Одещиною та дев’ять над Миколаївщиною.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Також ворог атакував критичну інфраструктуру на Східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети були знищені зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування “Схід”.

Новости Днепра про Уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

Читайте також:

 

Новости Днепра про Уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракетиУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Уранці окупанти атакували Київ дронами (ФОТО)
    новини України
    Сьогодні 10:55
    Уранці окупанти атакували Київ дронами (ФОТО)

    Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували…

    Окупанти примусово ставлять на облік працівників комунальних служб, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Окупанти примусово ставлять на облік працівників комунальних служб, – Генштаб

    У Станиці Луганській на Луганщині російські окупанти примусово поставили на…

    Гарні ранкові новини: наші захисники знищили над Дніпропетровщиною три крилаті ракети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Гарні ранкові новини: наші захисники знищили над Дніпропетровщиною три крилаті ракети

    Перед світанком військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю…

    У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік
    Новини Дніпра
    15.10.2022 20:44
    У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік

    Сьогодні, 15 жовтня, о 16:12 на лінію «101» надійшло повідомлення…

    Наверх