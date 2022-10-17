Уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети

Сьогодні вночі знову не вмовкали тривоги по всій Україні.

Так, з 03.30 до 07.00 захисники із Повітряного командування “Південь” збили 15 дронів: шість над Одещиною та дев’ять над Миколаївщиною.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Також ворог атакував критичну інфраструктуру на Східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети були знищені зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування “Схід”.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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