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Київ вранці атакували дронами: що відомо

Сьогодні 08:30
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Російські війська у понеділок вранці, 17 жовтня, знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У низці регіонів прозвучала повітряна тривога.

Новости Днепра про Київ вранці атакували дронами: що відомо

Відомо принаймні про два вибухи в Шевченківському районі столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі. Працюють аварійні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. На місці працюють медики.

Інформація про постраждалих уточнюється.

На вибухи відреагували в Офісі президента. Голова ОП Андрій Єрмак закликав надати Україні більше систем ППО якнайшвидше.

“Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якнайшвидше. У нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба та знищення ворога. Так і буде”, – написав. він.

У ДСНС уточнили, що всі підрозділи працюють на місці події.

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