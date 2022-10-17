Київ вранці атакували дронами: що відомо

Відомо принаймні про два вибухи в Шевченківському районі столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі. Працюють аварійні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. На місці працюють медики.
Інформація про постраждалих уточнюється.
На вибухи відреагували в Офісі президента. Голова ОП Андрій Єрмак закликав надати Україні більше систем ППО якнайшвидше.
“Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якнайшвидше. У нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба та знищення ворога. Так і буде”, – написав. він.
У ДСНС уточнили, що всі підрозділи працюють на місці події.
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