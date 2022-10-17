Як справжній: кондитер з Дніпра виготовив 3D торт у вигляді бензовозу

У Дніпрі відомий кондитер Дмитро Никифоренко здивував черговим шедевром.

Цього разу він зробив торт у вигляді бензовозу. Своєю роботою він поділився на власній сторінці у соціальній мережі фейсбук.

Вага тортика — 5,5 кілограма. Усередині смачний ванільний бісквіт, соковитий персик та крем Чіз.

“Складність полягала в тому, щоб витримати пропорції та відтворити малюнок з реального авто”, – написав автор торту.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: