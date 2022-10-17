Як справжній: кондитер з Дніпра виготовив 3D торт у вигляді бензовозу

Цього разу він зробив торт у вигляді бензовозу. Своєю роботою він поділився на власній сторінці у соціальній мережі фейсбук.
Вага тортика — 5,5 кілограма. Усередині смачний ванільний бісквіт, соковитий персик та крем Чіз.
“Складність полягала в тому, щоб витримати пропорції та відтворити малюнок з реального авто”, – написав автор торту.
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