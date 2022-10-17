Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

Сегодня ночью снова не умолкали тревоги по всей Украине.

Так, с 03:30 до 07:00 защитники из Воздушного командования «Південь» сбили 15 дронов: шесть над Одесщиной и девять над Николаевщиной.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Также враг атаковал критическую инфраструктуру на Восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования “Схід”.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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