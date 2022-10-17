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  • Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

Сегодня 10:31
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Сегодня ночью снова не умолкали тревоги по всей Украине.

Новости Днепра про Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

Так, с 03:30 до 07:00 защитники из Воздушного командования «Південь» сбили 15 дронов: шесть над Одесщиной и девять над Николаевщиной.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Также враг атаковал критическую инфраструктуру на Восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования “Схід”.

Новости Днепра про Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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Новости Днепра про Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракетыУкраїнська Новости Днепра про Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракетыРусский

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