Гарні ранкові новини: наші захисники знищили над областю три крилаті ракети над Днепропетровщиною

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Дві ракети було знищено над Криворізьким районом, одну – над Нікопольським.
Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.
Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.
Читайте також:
Автор:
З 17 по 21 жовтня у Дніпрі та Дніпровському районі…
В Україні продали на аукціоні монету 5 копійок. Спочатку її…
Парк імені Лазаря Глоби - улюблене місце відпочинку багатьох дніпрян…
Така затія могла закінчитися трагедією.