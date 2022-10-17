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Гарні ранкові новини: наші захисники знищили над областю три крилаті ракети над Днепропетровщиною

Сьогодні 08:00
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Перед світанком військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю три російські крилаті ракети.

Новости Днепра про Гарні ранкові новини: наші захисники знищили над областю три крилаті ракети над Днепропетровщиною

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Дві ракети було знищено над Криворізьким районом, одну – над Нікопольським.

Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.

Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

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Новости Днепра про Гарні ранкові новини: наші захисники знищили над областю три крилаті ракети над ДнепропетровщиноюУкраїнська Новости Днепра про Гарні ранкові новини: наші захисники знищили над областю три крилаті ракети над ДнепропетровщиноюРусский

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