Гарні ранкові новини: наші захисники знищили над областю три крилаті ракети над Днепропетровщиною

Перед світанком військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю три російські крилаті ракети.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Дві ракети було знищено над Криворізьким районом, одну – над Нікопольським.

Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.

Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: