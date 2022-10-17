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У Дніпрі на декількох вулицях п’ять днів не буде газу: адреси

Сьогодні 07:15
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З 17 по 21 жовтня у Дніпрі та Дніпровському районі тимчасово обмежать розподіл газу. Усе через проведення ремонтних робіт на системі газопостачання.

Новости Днепра про У Дніпрі на декількох вулицях п'ять днів не буде газу: адреси

 Подачу блакитного палива відновлять після закінчення робіт. Щоб уникнути аварійних ситуацій, споживачі мають надати доступ працівникам “Дніпрогазу” до усіх газифікованих приміщень.

Тимчасово залишаться без блакитного палива мешканці наступних адрес: 

  • проспект Свободи, 6, 8/4, 8/а, 10/6, 14, 14/2, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22/1, 26, 28/1, 30, 32/2, 34, 36, 36, 38/1, 38/2, 42, 42/2, 46, 48, 56/2, 58, 60, 62/1;
  • вулиця Вербова, 1/7, 8;
  • вулиця Кайдацька, 10, 12, 18, 18/а, 20, 21, 25, 29, 30, 31/3, 32/1, 33/1, 37, 39, 41/2, 41/3, 41/5, 43;
  • вулиця Курінна, 7, 13, 14/1, 16, 17/1, 20, 21, 21/в, 23/1, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 39, 41, 43;
  • вулиця Марії Грінченко, 10, 2;
  • вулиця Платона Петряєва, 26/4, 27/4, 28, 29, 31, 33/1, 36, 36/5, 38/2, 39, 41/1, 44/1, 45, 50;
  • вулиця Павла Бута, 9, 17, 19, 21/2, 23, 25, 25/3, 27, 27/2, 29, 30/1, 34, 34/4, 40/1, 44, 46/1, 46/3, 48;
  • провулок Кирина, 4;
  • провулок Лемешева, 1, 3, 5/3;
  • провулок Металургів, 7/7, 7/1;
  • провулок Скадовський, 3.

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Новости Днепра про У Дніпрі на декількох вулицях п'ять днів не буде газу: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на декількох вулицях п'ять днів не буде газу: адресиРусский

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