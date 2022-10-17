У Дніпрі на декількох вулицях п’ять днів не буде газу: адреси

З 17 по 21 жовтня у Дніпрі та Дніпровському районі тимчасово обмежать розподіл газу. Усе через проведення ремонтних робіт на системі газопостачання.

Подачу блакитного палива відновлять після закінчення робіт. Щоб уникнути аварійних ситуацій, споживачі мають надати доступ працівникам “Дніпрогазу” до усіх газифікованих приміщень.

Тимчасово залишаться без блакитного палива мешканці наступних адрес:

проспект Свободи, 6, 8/4, 8/а, 10/6, 14, 14/2, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22/1, 26, 28/1, 30, 32/2, 34, 36, 36, 38/1, 38/2, 42, 42/2, 46, 48, 56/2, 58, 60, 62/1;

вулиця Вербова, 1/7, 8;

вулиця Кайдацька, 10, 12, 18, 18/а, 20, 21, 25, 29, 30, 31/3, 32/1, 33/1, 37, 39, 41/2, 41/3, 41/5, 43;

вулиця Курінна, 7, 13, 14/1, 16, 17/1, 20, 21, 21/в, 23/1, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 39, 41, 43;

вулиця Марії Грінченко, 10, 2;

вулиця Платона Петряєва, 26/4, 27/4, 28, 29, 31, 33/1, 36, 36/5, 38/2, 39, 41/1, 44/1, 45, 50;

вулиця Павла Бута, 9, 17, 19, 21/2, 23, 25, 25/3, 27, 27/2, 29, 30/1, 34, 34/4, 40/1, 44, 46/1, 46/3, 48;

провулок Кирина, 4;

провулок Лемешева, 1, 3, 5/3;

провулок Металургів, 7/7, 7/1;

провулок Скадовський, 3.

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