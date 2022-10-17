Хорошие утренние новости: наши защитники уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровщиной

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Две ракеты были уничтожены над Криворожским районом, одна — над Никополем.
Одна ракета попала в объект энергетической инфраструктуры. Там сильный огонь. Все службы работают на месте.
Российские оккупационные войска накрыли Никопольский район огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии. Туда прилетело более 30 вражеских снарядов.
В Марганецкой и Червоногригоровской общинах были повреждены дома. Предварительно, люди не пострадали.
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