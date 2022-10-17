Хорошие утренние новости: наши защитники уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровщиной

Перед рассветом военные ВК «Схід» уничтожили три российские крылатые ракеты над регионом.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Две ракеты были уничтожены над Криворожским районом, одна — над Никополем.

Одна ракета попала в объект энергетической инфраструктуры. Там сильный огонь. Все службы работают на месте.

Российские оккупационные войска накрыли Никопольский район огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии. Туда прилетело более 30 вражеских снарядов.

В Марганецкой и Червоногригоровской общинах были повреждены дома. Предварительно, люди не пострадали.

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