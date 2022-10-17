Окупанти примусово ставлять на облік працівників комунальних служб, – Генштаб

Так, за наявною інформацією, працівників поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби.
Ударів противника зазнали райони більш як двадцяти населених пунктів. Зокрема, Білопілля на Сумщині, Слов’янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдине та Білогірка Херсонської області. Ворог атакував Миколаїв п’ятнадцятьма дронами-камікадзе, одинадцять з них наші захисники збили.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА “Shahed-136” з території республіки Білорусь.
На інших напрямках противник здійснював обстріли:
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.
Підтверджено ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні. В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області: Молочанськ – до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська – 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар – до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе – до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи – близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Інформація уточнюється.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад тридцять ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ятнадцять ворожих БПЛА.
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