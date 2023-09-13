Учасницю “Міс Україна” із Дніпра, батька якої запідозрили в роботі на ФСБ, вигнали з конкурсу

Раніше навколо трьох учасниць розгорівся гучний скандал

Організатори конкурсу “Міс Україна” виключили трьох учасниць через зв’язки з Росією.

Імена конкурсанток не озвучили, але ймовірно йдеться про Оксану Магеру, Катерину Чувашову та Ірину Піляєву. Про це написали в Instagram.

“Ми уважно дослідили всі питання, які були винесені громадськістю в останні декілька днів. За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились. Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення лише ретельно перевіривши надані факти”, – йдеться у повідомленні.

Додали, що всі попередні результати голосування скасовані, а незабаром будуть оприлюднені імена переможниць.

Нагадаємо, шоумен та гуморист Андрій Лузан закликав бойкотувати конкурс краси “Міс Україна”. Заявив, що декілька конкурсанток мають зв’язки з росіянами. За його словами, конкурсантка Оксана Магера проживала в Москві до 2022 року. Вона брала участь у конкурсі “Майбутнє Росії”. Зараз жінка живе в Дубаї, де ходить у ресторани російських олігархів. У соцмережах жінка майже не згадує про повномасштабне вторгнення РФ.

Крім цього, запитання у шоумена викликала й учасниця Катерина Чувашова. У соцмережах знімає відео під російську музику, а її батько, ймовірно, співробітник ФСБ, був заарештований за “злив” позицій ЗСУ.

Також гуморист показав кадри, на яких конкурсантка Ірина Піляєва позує поряд з московським ресторатором Олександром Орловим. До 2022 року він був одним зі співвласників конкурсу краси.

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