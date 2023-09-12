Учасницю “Міс Україна” із Дніпра підловили на зв’язках з Росією

Навколо учасниць конкурсу краси "Міс Україна" розгорівся скандал через їхній зв'язок з Росією.

Деякі учасниці “Міс Україна” потрапили в гучний скандал. Блогер та засновник ютуб-проєкту “Леви на джипі” Андрій Лузан стверджує, що декілька конкурсанток мають зв’язок з Росією.

Про це Андрій розповів у своєму Instagram.

За словами блогера, конкурсантка №23, Катерина Чувашова із Дніпра, у соцмережах викладає відео під російську музику. Один акаунт дівчина встигла видалити, а ось з розповідей в Instagram — ні. Підозру викликає і батько дівчини.

“А ще — поцікавтесь у Катерини, де її батько. І як він пов’язаний з передачею інфи про позиції наших військових”, — написав Андрій.

Варто зауважити, що більш офіційних підтверджень цієї інформації немає. А ось відео під російську музику ще залишилися в мережі.

Інших учасниць також звинувачують у зв’язках з Росією. За словами Андрія, Ірина Піляєва – ніби-то дівчина російського бізнесмена Олександра Орлова. За даними ЗМІ, Орлов колись був або досі є співвласником конкурсу “Міс Україна” та володіє низкою ресторанів у столиці.

Згодом блогер почав отримувати повідомлення від колишніх учасниць конкурсу, які скаржилися на погане ставлення зі сторони організаторів. За словами дівчат, це більше схоже на лайтову форму ескорту, де конкурсанток тягали на зустрічі зі спонсорами.

Після цього Андрій Лузан випустив відеозвернення, у якому зазначив, що його претензії саме до організаторів, а не конкурсанток. Адже засновники “Міс Україна” лобіюють таке ставлення до дівчат та приховують російський слід.

Що кажуть представники конкурсу

На офіційній сторінці конкурсу з’явилася заява організаторів, які намагаються виправдатися та кажуть, що учасниць перевірить спеціальна етична комісія.

Проте українців не влаштовує така позиція, і вони вимагають закриття конкурсу, який на думку громадськості, не має право на існування і не тільки через скандали.

Деякі дівчата вже почали відмовлятися від участі в конкурсі.

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