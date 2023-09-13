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  • Участницу «Мисс Украина» из Днепра, отца которой заподозрили в работе на ФСБ, выгнали с конкурса

Участницу «Мисс Украина» из Днепра, отца которой заподозрили в работе на ФСБ, выгнали с конкурса

Сегодня 20:02
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Ранее вокруг трех участниц конкурса Мисс Украина разразился громкий скандал.

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Среди них конкурсантка из Днепра Екатерина Чувашова. Как сообщили организаторы «Мисс Украина, трех участниц выгнали из-за связей с Россией.

Заметим, что имена конкурсанток не озвучили, но, вероятно, это Оксана Магера, Екатерина Чувашова и Ирина Пиляева, которых в связи с Россией заподозрил блогер Андрей Лузан.

Мы внимательно исследовали все вопросы, вынесенные общественностью в последние несколько дней. По результатам исследований, проведенных специальной нравственной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Потому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение, только тщательно проверив предоставленные факты», – говорится в сообщении организаторов.

Организаторы отметили, что все предварительные результаты голосования аннулировались, но вскоре объявят имена победительниц.

Заметим, что раньше вокруг конкурса разгорелся скандал из-за некоторых участниц, имеющих связи с Россией. Разоблачил девушек блогер Андрей Лузан. К примеру, участница из Днепра Екатерина Чувашова снимала видео под российскую музыку. Ее отец, якобы, сотрудник ФСБ, был арестован за «слив» позиций ВСУ.

Одна из участниц Оксана Магера проживала в Москве до 2022 года и являлась участницей конкурса «Будущее России». В настоящее время девушка живет в Дубае, где ее заметили с российскими олигархами.

А Ирина Пиляева якобы встречается с московским ресторатором Александром Орловым. До 2022 года он был одним из совладельцев конкурса красоты и имеет несколько заведений в Киеве.

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