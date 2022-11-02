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У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та Chevrolet

Сьогодні 10:34
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У Дніпрі під час тривоги трапилася аварія.

Новости Днепра про У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та Chevrolet

На перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського зіткнулися тролейбус та Chevrolet.

Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місце події очікується приїзд патрульних. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та Chevrolet

Новости Днепра про У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та Chevrolet

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda. 

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Новости Днепра про У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та ChevroletУкраїнська

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