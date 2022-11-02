У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та Chevrolet

У Дніпрі під час тривоги трапилася аварія.

На перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського зіткнулися тролейбус та Chevrolet.

Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місце події очікується приїзд патрульних. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda.

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