У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та Chevrolet

На перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського зіткнулися тролейбус та Chevrolet.
Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місце події очікується приїзд патрульних. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda.
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