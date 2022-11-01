Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

Там на перехресті проспекта Героїв та бульвару Слави зіткнулися дві іномарки – Hyundai та Skoda.
Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.
В однієї із автівок дуже сильно зім’яло передню частину.
Попередньо, ніхто не постраждав. Також є інформація, що в одній із автівок була дитина. З нею все добре.
На місце події вже прибули патрульні. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зіткнулися “ВАЗ” та “ЗАЗ”: одна автівка загорілася, є постраждалі.
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