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  • Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

Сьогодні 14:46
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Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі на житловому масиві Перемога сталася аварія.

Новости Днепра про Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

Там на перехресті проспекта Героїв та бульвару Слави зіткнулися дві іномарки – Hyundai та Skoda.

Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.

В однієї із автівок дуже сильно зім’яло передню частину.

Новости Днепра про Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

Попередньо, ніхто не постраждав. Також є інформація, що в одній із автівок була дитина. З нею все добре. 

На місце події вже прибули патрульні. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

Новости Днепра про Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зіткнулися “ВАЗ” та “ЗАЗ”: одна автівка загорілася, є постраждалі.

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Новости Днепра про Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та SkodaУкраїнська

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