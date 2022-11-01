Фентезі, жахи і романтична мелодрама: ТОП-10 фільмів для перегляду восени

Залишився останній місяць осені, найхолодніший, дощовий та «темний». Мешканці Дніпра менше часу проводять на прогулянці, і дедалі більше сидять по домівках. Щоб відволіктися і трохи розслабитися, журналісти dnepr.info склали добірку «осінніх» фільмів.

«Остання любов містера Моргана»

У кадрі – осінній Париж та історія літнього професора Моргана. Він самотній – з дітьми стосунки погані, дружина померла кілька років тому. Єдина його розвага – викладання філософії в університеті. Якось він знайомиться з викладачкою танців Полін. Весела і відкрита молода жінка своїми міркуваннями змінює погляд професора на світ і допомагає знайти новий сенс життя.

У ролях: Клеманс Поезі, Майкл Кейн.

«Мачуха»

Непроста історія на тлі осені у передмісті. Фільм розповідає про взаємини між колишньою та нинішньою дружиною одного чоловіка, а також те, як ставляться до «нової» матері пасинок та падчерка. На додаток одна з героїнь дізнається, що хвора і жити їй залишилося не довго. Ця новина змушує всю сім’ю по-новому поглянути на їхнє життя та стосунки один з одним.

У ролях: Джулія Робертс, Сьюзан Сарандон.

«Вдалині від раю»

Сюжет у фільмі розвивається на тлі повоєнної осені у США. Головна героїня Кеті дізнається, що її чоловік – гомосексуал. Для неї це стає ударом, оскільки жінка вважає найважливішим у житті сім’ю. Вона звертається до лікарів, сподіваючись «змінити» чоловіка, але марно. У Кеті з’являється коханець і з цього моменту її життя змінюється і в ніьому стає ще більше драми.

У головній ролі Джуліанна Мур.

«Століття Адалін»

Адалін народилася на початку минулого століття та «застрягла» у віці 30 років. 1937 року вона потрапила в автокатастрофу, її вдарила блискавка і після цього вона перестала старіти. Через неможливість пояснити, розходження цифри у паспорті та зовнішнього вигляду Адалін кожні 10 років змінює документи, місце проживання, роботу. Якось вона закохується в молодого чоловіка і розуміє, що не може бути з ним, якщо не розкриє свій секрет і вважає за краще зникнути. Але кохання виявляється сильнішим і на шляху до щастя Адалін чекає безліч пригод і зустріч з колишнім чоловіком, який досі її любить.

У ролях: Блейк Лавлі, Харрісон Форд.

«Зелена книга»

Популярний талановитий піаніст Дон поїхав у тур містами Америки зі своїми водієм Тоні. Незвичайність ситуації в тому, що Дон – афроамериканець, Тоні – білий, а дія у фільмі відбувається у 1962 році. Спочатку відносини між ними натягнуті, тому що вони з різних соціальних верств і не завжди сприймають звички і навіть мову один одного. Тоні вражений талантом боса, та його жахає дискримінаційне ставлення до піаністу. Під час туру на них чекають різні ситуації, коли по черзі Тоні та Дон рятують один одного. Сюжет супроводжують чудові осінні краєвиди. Закінчується фільм дуже несподівано.

У ролях: Віго Мортенсен, Махершала Алі.

«Осіння соната»

Драма режисера Інгмара Бергмана, яка розповідає про стосунки доньки та матері. При цьому дочка – дружина пастора, а мати – відома піаністка, яка ніколи не любила своїх дітей. Під час зустрічі вони з’ясовують стосунки, розкриваючи глядачам своє життя. У фільмі звучить музика Шопена, а що більше підходить для осіннього вечора, як не його творчість.

У ролях: Інгрід Бергман, Лів Ульман.

«Інші»

Дія фільму відбувається у 1945 році на острові на тлі сірого осіннього дня. Головна героїня живе у старому особняку зі своїми дітьми. Через рідкісне захворювання вони не можуть перебувати на прямому денному світлі, тому живуть у темряві. Одного разу з дому раптово зникають усі слуги, а згодом у двері особняка стукає трійця – няня, німа служниця та садівник, які кажуть, що раніше працювали в хаті і хочуть повернуться. Ночами в будинку починають відбуватися дива. Фільм розповідає про ізоляцію та таємниці старих будинків, тримає глядача у напрузі та страху.

У головній ролі Ніколь Кідман.

«Чоловіки, жінки, діти»

Фільм розповідає про зміни у житті людей, пов’язаних із появою Інтернету. Сюжет розвивається і натомість осінніх пейзажів. Герої намагаються знайти свій шлях за допомогою Всесвітньої павутини та міркують про те, як думка суспільства впливає на наші рішення, життя та самооцінку.

У ролях: Адам Сендлер, Емма Томпсон, Дженніфер Гарнер.

«Пенелопа»

Фільм занурює в атмосферу осінніх лондонських вулиць та розповідає про аристократку Пенелопу, на яку накладено стародавнє прокляття. Через нього дівчина змушена постійно ховати обличчя, оскільки вона народилася зі свинячим п’ятачком замість носа. Дівчинку виховують у повній ізоляції, внаслідок кількох невдалих спроб знайомства з молодими аристократами таємниця дівчини була розкрита. Вона втікає з дому і внаслідок низки подій її фото з’являється у газеті. Пенелопа стає дуже популярною і знаходить справжнє кохання.

У ролях: Крістіна Річчі, Джеймс Макевой.

«Дивне життя Тімоті Гріна»

Сюжет розповідає про сімейну пару, яка не могла мати дітей. Мріючи про дитину, вони записали на папері, яким би він міг бути, а блокнот із записами закопали в саду. Тієї ж ночі, після бурі вони виявили у дворі 10-річного хлопчика Тімоті. Він називає їх батьками. Хлопчик виявився незвичайним, а новоспечені батьки дуже боялися настання осені. Чому – відповідь можна дізнатися подивившись фільм.

У ролях: Дженніфер Гарнер, Джоел Едгертон.

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