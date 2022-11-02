Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять схему руху

Сьогодні, 2 листопада, з 11:00 до 14:00 трамваї №6 та №9 прямуватимуть скороченими маршрутами — до вул. Трамвайної, без заїзду до пл. Старомостової.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Зміни пов’язані з ремонтом колії.
Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режим.
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