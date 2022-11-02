В центре Днепра столкнулись троллейбус и Chevrolet

На перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Грушевского столкнулись троллейбус и Chevrolet.
Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
По предварительной информации, никто не пострадал.
На место происшествия ожидается приезд патрульных. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda.
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