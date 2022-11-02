В центре Днепра столкнулись троллейбус и Chevrolet

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda .

На место происшествия ожидается приезд патрульных. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

На перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Грушевского столкнулись троллейбус и Chevrolet.

В Днепре во время тревоги произошла авария.

В Днепровском районе на территории агропромышленного комплекса горела спецтехника.

Вчера на базу АТБ к сотрудникам прилетел орёл. Как оказалось,…

Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО) Вчера на базу АТБ к сотрудникам прилетел орёл. Как оказалось, это орлан и у него есть хозяин. 0 просмотров

В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО) В Днепровском районе на территории агропромышленного комплекса горела спецтехника. 0 просмотров

Голосуй: Укрпочта выбирает лучший вариант для новогодней марки Укрпочта открыла голосование за лучшую версию рождественской марки. Проголосовать за лучший эскиз можно на страницах Укрпочты в социальных сетях. просмотров

За неделю на дорогах Днепропетровской области произошло более 100 ДТП На прошлой неделе на дорогах Днепропетровской области произошло 116 ДТП. Из них 19 с пострадавшими. Об этом было объявлено в ходе брифинга в Днепропетровской ОВА. просмотров

В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города. просмотров