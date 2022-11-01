Більше 50 км/год не поїдеш: у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режим

У Дніпрі з 1 листопада і до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим – у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.
Про це повідомляє департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Так, змін зазнають шість ділянок вулично-дорожньої мережі міста:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda
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