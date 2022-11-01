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Більше 50 км/год не поїдеш: у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режим

Сьогодні 15:20
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До уваги водіїв!

Новости Днепра про Більше 50 км/год не поїдеш: у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режим

У Дніпрі з 1 листопада і до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим – у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Про це повідомляє департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Так, змін зазнають шість ділянок вулично-дорожньої мережі міста:

  • Набережна Перемоги,
  • Набережна Заводська,
  • Центральний міст,
  • Донецьке шосе,
  • Запорізьке шосе,
  • вул. Маршала Малиновського.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

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Новости Днепра про Більше 50 км/год не поїдеш: у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режимУкраїнська Новости Днепра про Більше 50 км/год не поїдеш: у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режимРусский

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