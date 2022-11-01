Більше 50 км/год не поїдеш: у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режим

До уваги водіїв!

У Дніпрі з 1 листопада і до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим – у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Про це повідомляє департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Так, змін зазнають шість ділянок вулично-дорожньої мережі міста:

Набережна Перемоги,

Набережна Заводська,

Центральний міст,

Донецьке шосе,

Запорізьке шосе,

вул. Маршала Малиновського.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

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