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  • У тролейбусах, що йдуть через Перемогу, почали їздити контролери: як їх розпізнати

У тролейбусах, що йдуть через Перемогу, почали їздити контролери: як їх розпізнати

Сьогодні 16:01
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У Дніпрі на маршрутах, які курсують через Перемогу з'явилися контролери.

Новости Днепра про У тролейбусах, що йдуть через Перемогу, почали їздити контролери: як їх розпізнати

На маршруті, який курсує до Придніпровська через Перемогу з’явилися контролери. Про це повідомляють містяни, яким вдалося побачити “ревізорів” в одному із тролейбусів №6. 

Варто зауважити, що зазвичай тролейбуси №6 курсують без кондукторів, а за проїзд сплачують водієві при виході із салону. Часто пасажири купують квитки через “Приват24”, але багато хто все ще розраховується готівкою. Не виключено, що контролери перевіряли наявність посвідчень у пільговиків, які іноді їх не показують, хоча повинні.

Розпізнати контролерів достатньо просто. Вони зазвичай вдягнуті в багряні жилети, мають при собі посвідчення та прикріплену до верхньої кишені камеру. 

Бодікамера записує весь процес перевірки, який зазвичай проходить так: запис вагона, перевірка кондуктора. Потім контролери звіряють серію та нумерацію, яка йде у пасажирів по салону. Після цього вже “полюють на зайців”, які не придбали квитки, забули посвідчення чи проїзні. 

Іноді контролери залучають поліціянтів – у випадках якщо порушник починає поводитися агресивно та намагається втекти. 

Новости Днепра про У тролейбусах, що йдуть через Перемогу, почали їздити контролери: як їх розпізнати

Нагадаємо, раніше у Дніпрі замість трамваїв почали курсувати тролейбуси. 

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Новости Днепра про У тролейбусах, що йдуть через Перемогу, почали їздити контролери: як їх розпізнатиУкраїнська

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